EKSPRESSI ARHIIVIST | Pala bussiõnnetuse ohver: vanemad ei tahtnud, et saaksin haiglast välja enne hukkunud koolikaaslaste matuseid

Täna, 11. oktoobril möödub 25 aastat Pala bussiõnnetusest, milles hukkus kaheksa kooliõpilast. Taasavaldame loo, mis ilmus esmakordselt oktoobris 2016.

11. oktoober 1996

„Sel hommikul kukkus meil kodus sõnajalg postamendilt maha. Ema oli seda mulle kasvatanud. Mõned oksad murdusid. Enne või juhus?“

Reedene koolipäev kulgeb omasoodu, keskpäeval pannakse tundidele punkt ning sõidetakse kogu kooliperega metsa. See on Pala põhikooli traditsioon – maastikumäng igal kevadel ja sügisel. Seekord Särgjärve ääres. Ilm on kuiv ja soe, jopet pole vaja selga pannagi. Koolibuss PAZ, mis oli ostetud kolhoosist järelejäänud vara hulgast, teeb maastikumänguliste vedamiseks kaks sõitu, kõik korraga ära ei mahuks.