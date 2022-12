EKSPRESSI ARHIIVIST | Märkmeid toimikust. Savisaare varjatud pool – lojaalne sõber, hea ülemus ja mõjusfääride usku poliitik

Seitseteist köidet, mitu tuhat lehekülge. Edgar Savisaare kriminaalasja uurimistoimikuid pakuvad lugemisnaudingut igat sorti kirjandushuvilistele: advokaatidele, audiitoritele, psühholoogidele, vuajeristidele ja politoloogidele. Jättes kõrvale juriidilise poole – las otsustab kohus –, annab materjal võimaluse pääseda Savisaarele lähemale kui eales varem. Siin on ta ehedana! Ta ei esine ­ajakirjanikele, ei tee kampaaniat, ei anna pressikonverentsi, vaid räägib (teadmata, et teda pealt kuulatakse) oma abide ja sõpradega. See on „päris“ Savisaar, mitte kuvand ega mulje, mida ta endast jätta tahab. Milline ta siis on, see tõeline Savisaar?