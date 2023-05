JUUBELI PUHUL | Arnold Rüütli sügavamõtteliste vastuste generaator

Arnold Rüütli maailmas on pidevalt olnud kesksel kohal Eesti ja siinsed inimesed. Aastakümnete jooksul on ta Eestimaal palju ringi rännanud, kohtunud tuhandete kaasmaalastega, kuulanud nende rõõme ja muresid.

Siiski on kahetsusväärne tõsiasi, et üks mees kõikidele küsimustele vastata ei jõua. Siinkohal tulebki meile appi Arnold Rüütli vastuste generaator. See imetabane seadeldis analüüsib päris Arnold Rüütli kunagisi sõnavõtte ja valib nende hulgast teie esitatud küsimustele kõige parema vastuse.