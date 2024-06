EKSPRESSI ARHIIVIST | „Pärast jaanipäeva oli neliteist surnut. See oli kohutav“

Mis sõna te oma töös ise kasutate: „laip“, „surnukeha“, „patsient“?

Kui kaua surnukeha ülevaatamine aega võtab?

Oleneb asjaoludest. Vahel saab kohtuarst sündmuskohal hakkama poole tunniga, aga võib minna ka neli kuni viis tundi. Tund aega on keskmine.

Edasised uuringud laboris sõltuvad kahtlusest, mis võiks olla surma põhjus ja viis. Kui kohtuarst teeb lahangut, võtab see aega alates pooleteisest tunnist. Vahel läheb ka kuus tundi ja on juhtumeid, kus jätkame teisel päeval. Pole haruldus, et otsime ja loeme artikleid sarnastest juhtumitest.