EKSPRESSI ARHIIVIST | Viimane Nürnbergi natsikütt Ben Ferencz: maailma valitsevad praegu hambuni relvastatud Hitlerid

Niisugust väge täis vanahärrat ikka annab otsida. Ta teeb iga päev 30 kükki ja 150 kätekõverdust. Sõidab autoga ning käib ujumas. Pendeldab New Yorgi ja Florida ehk kahe kodu vahet. On olnud abielus oma kaasa Gertrudiga 73 aastat ja kordagi pole tülitsenud. Mehe kalender on pilgeni kohtumisi täis. See mees Ben Ferencz on koguni 99aastane.