Suurärimees Parvel Pruunsild: EKREga valitsus toob rahu, ühel päeval Jüri Ratast veel tänatakse

Mulle see sobib. Eesti saab lõpuks endale konservatiivse näoga valitsuse. Eesti rahvas on ka valdavalt konservatiivne. Uus valitsus on rahvuslik, konservatiivne ja stabiilne. Mitte elust enesest ette tormav, vaid rahulik. EKRE ei too kaasa midagi hirmsat.