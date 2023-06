EKSPRESSI ARHIIVIST | „Ta on teoinimene. Saab, mida tahab“. Lugu sellest, kuidas Prigožini aitasid militaarjuhiks Vene kindralid ise

Jevgeni Prigožini nimest on saanud sünonüüm Venemaa mitteametlikule kohalviibimisele kriisipiirkondades, kus on mängus riiklikud huvid – Süüriast Lääne-Aafrika ja Venezuelani. The Belli andmetel võis Venemaa sõjalise juhtkonna ladvik omal ajal anda Putini koka hüüdnime all tuntud Jevgeni Prigožinile riskantse korralduse osaleda eraarmee loomisel. Prigožin eitab tuliselt enda osalust nn erasõjakompanii ehk eraarmee (PMC – private military company) Wagner loomisel ja kinnitab, et seda osa tema ärihuvidest on suuresti ületähtsustatud.