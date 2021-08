EKSPRESSI ARHIIVIST | Rohepöörde tuules. Kõiki tööta jäävaid Ida-Viru kaevureid ei saa muu töö peale ümber õpetada. Miks?

Taasavaldame 2019. aasta suvel ilmunud Areeni kaaneloo "Ida-Virumaa kaevurid – ebalojaalsed mässajad või valguse ja soojuse toojad?".

Toona kerkis teema sellest, kui president Kersti Kaljulaid kohtus samal suvel energeetikutega ning kinnitas, et põlevkivienergeetika aeg on möödas. Tekkis palju vastuolulisi arvamusi, mis kuulda tänagi. Ühed leiavad, et lahendus on ümberõppes, teised aga, et riik on punumas enneolematut ja möödapääsmatut sotsiaalset katastroofi.

Äärmustes ei ole kunagi täielikku tõde. Aga paraku ei saa tõesti kõiki Ida-Virumaa kaevureid muu töö peale ümber õpetada. Kaevureid kümme aastat uurinud Tallinna ülikooli antropoloogiadotsent Eeva Kesküla selgitab nende vastuolulist kuvandit.