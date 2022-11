Raha jälgedes: Keskile annetatud 50 000 eurot tuli ärimehelt, kel Tallinnas suured ärihuvid

17. novembril kirjutas ERR , et Tallinna Hipodroomi arendusel saab viimaks kopa maasse lüüa, sest linn ja arendaja on saanud kokkuleppele, kes ja mis summa eest ehitab välja sadevete ärajuhtimise pumplasüsteemi.

Erakonna juhtkonna avalik sõnum on ühtne: meie inimesed on rääkinud Juhastega, kontrollinud annetuse tausta, suhelnud Juhastega. Kõik olevat parimas korras.

Kõik nad kordavad avalikult nagu ühest suust: raha päritolu ja annetuse põhjuseid me siiski öelda ei saa, see olevat niivõrd isiklik lugu. Seda saavat kommenteerida ainult Juhaste ise. Ainult et Jana-Helen Juhaste ei kommenteeri midagi.

Ekspress kaevas sügavamale ja tuvastas salapärase raha allika. Selgus, et selleks on ettevõtja, kellel on vägagi aktuaalsed ärihuvid Tallinnas. Vähe sellest, ta on ka viimasel ajal aktiivselt otsinud linnavalitsuse kontakti, et äriasju libedamalt liikuma saada.