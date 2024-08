ARHIIVIST | Lembit Sarapuu: mul on olnud kindel laad, mida ma teen, ja ma ei ole kunagi selles kahelnud

Mitu aastat oma 90 eluaastast oled sa maalikunstnik olnud?

Aga mu ema oli karm inimene. Ta oli karm ja õiglane, tead. Ta läks Sangaste vallast Peterburi aadliperekonda guvernandiks. Ta oli ise neiukene, aga pani need aadlipreilid nii paika, et need olid joone peal. Ei julgenud talle midagi vastu öelda. Aga talle see amet ei meeldinud, läks fotoateljeedesse retušeerimistööd tegema.