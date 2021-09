MESi juhatuse liikmetele esitati kuriteokahtlustus, sest kümned miljonid eurod nende jagatud kriisilaene läksid kurat teab kuhu

Riigiametniku seisukoht on halastamatu: „Tegelikult tuleks see sihtasutus lihtsalt kinni panna!“ Kahjuks jäävad ametniku nimi ja amet nimetamata, aga see ei muuda hinnangut Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ja selle väljajagatud kriisilaenude kohta.

Aasta tagasi, kui puhkes koroonakriis, ujutas eelmine ­valitsus MESi rahaga üle. Ikka selleks, et kriisi vastu võidelda ja põllumajandust abistada. Tänaseks on MES välja andnud 80 miljoni eest kriisilaene ja 40 miljoni eest kriisilaenukäendusi. Abimeede osutus nii menukaks, et laenutaotlustele tõmmati kriips alla juba mullu oktoobri lõpus.

Kuid unustage siinkohal põllumajandus. Põllumajandus oli poliitiline kamuflaaž, mis tuli tegevuse ümber tõmmata koos juurdekäiva jutuga toidusõltumatusest, et maksumaksjalt kriisiabiks raha küsida.