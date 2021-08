Haigekassa ei kuula tipponkolooge. Melanoomist paranenud mees loodab igal hommikul, et vähk pole ööga tagasi tulnud

Kaks aastat tagasi tundis ­Kristjan Piir (40) pead pestes pealael muhku. Otseselt ei valutanud, kuid peale vajutades andis tunda. Kristjan lasi Fertilitase era­kliinikus arstil leiu üle vaadata. Arst oletas, et see on ummistunud rasunääre ja lõikas muhu 2019. aasta sügisel ära. Ent see polnud rasunääre ning arst lõikas nädal hiljem muhukoha välja sügavamalt ja laiemalt.

Neli kuud hiljem oli muhk tagasi, vaat et suuremgi, ja Kristjan läks taas sama arsti juurde.

Nüüd tehti veelgi suurem operatsioon, mille käigus võttis arst muhust ka rakke histoloogiliseks uuringuks.

„Minu jaoks oli see lõpetatud, muhku polnud,“ oli Kristjan rahul. Ta uskus, et see on „ühekordne asi“ ja unustas selle.

Mõned kuud hiljem, kui Kristjan oli töölähetuses Saksamaal, sai ta arstilt kõne.