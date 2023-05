EKSPRESSI ARHIIVIST | Putukateadlane avaldab, miks tasub paaril esimesel sääsel end alati hammustada lasta

Sellal kui vaat et kogu maailm inimverd ihkavaid putukaid kirub ja leiutab, kuidas neid efektiivsemalt maha nottida, tunneb Tartes, et peab puukide ja sääskede eest seisma. „Ega sääsk süüdi ole, et haigus teda levimiseks ära kasutab, sääsel pole õrna aimu ka, et ta haigust kannab,“ sõnab Tartes.