FÜÜSIK GRILLIB | Jüri Kamenik: Grillil kuumuse hoidmiseks võiks kasutada steariini

Grillinud olen vististi küll kõikidel aastaaegadel peale talve, ehkki on tuttavaid, kes regulaarselt grillivad perega ka südatalvel. Varem oli endal suvila, aga nüüd enam mitte ja grillimisvõimalusi on jäänud napiks. Juhud, kui kellegi juures külas olla, kus on vastav koht, või veelgi harvemini RMK lõkkeplatsidel. Seda enam tuleb osata neid väheseid kordi ära kasutada.

Tavaliselt olen grillinud lõkke kohal või vastaval alusel. Ühekordseid grillaluseid ei kasuta, kuigi nad pole kallid ja on mugavad, aga tekib keskkonnaaspekt. Lõkke või aluste valiku puhul on rohkem võimalusi ja vähem tegemist.