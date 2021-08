Kas Linnahalli saab ümber ehitada uueks Estonia teatrimajaks?

Üks Estonia uue teatrimaja ja Linnahalli ühendamise idee pooldajaid on Andrus Kõresaar arhitektibüroost KOKO Arhitektid. Ta nimetab Linnahalli selle poliitikaga seotud mineviku tõttu „ajutiselt mürgitatud objektiks“. Arutades võimaluste üle, kuidas anda Estonia ooperiteatrile uus hoone ning mida teha Linnahalliga, jõuab ta järeldusele, et Linnahall on potentsiaali mõttes mõistlik, väärikas ja sobiv variant, kuhu riik võiks oma investeeringuid teha. Tõesti, Tallinna linn on saanud Euroopa Komisjonilt Linnahalli tohterdamiseks kauaoodatud riigiabi loa, panustama on valmis Tallinna linnavalitsus ning kui Estonia ükskord saab Riigikogult kinnituse, mis lubab kasutada ehitamiseks Kultuurkapitali raha, siis hakkab juba tunneli lõpust veidi valgust paistma.

Kuid heidame pilgu Estonia teatrimaja uuele hoonele koha otsimise seni tulemusteta saagale.