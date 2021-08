Linnaametnikud tegid sadu tuhandeid eurosid maksva vea, mis päädis suurettevõtja trellide taha viimisega

Suurettevõtja Hillar Teder kandis reede, 2. juulini ümber sääre halli plastmassrihma tillukese karbikesega. See oli elektrooniline jälitusseade, millega Eesti riik tal märtsi algusest saadik silma peal hoidis ja liikumist piiras.

Teder sai jalavõru viimase aja kõige kõmulisema korruptsiooni­uurimise tõttu. See viis ta rohkem kui pooleteiseks kuuks arestimajja, tõukas võimult Jüri Ratase valitsuse ning tekitas suure segaduse Porto Franco ümber.

Too pooleldi valminud äri- ja kaubanduskeskus on Eesti suurim kinnisvaraarendus.

Kriminaaluurimise üks põhilisi episoode on seotud Tallinna kesklinna pikima autotunneli loomisega.

12. jaanuaril 2021 teeb juhtiv riigiprokurör Taavi Pern sensatsioonilise avalduse, et Tederit kahtlustatakse tunneli nimel korruptiivses kokkuleppes. Tegemist on mullu veebruaris keskuses T1 toimunud kohtumisega, kus Hillar Teder ja Keskerakonna peasekretär ­Mihhail Korb arutavad erinevaid teemasid, sealhulgas kohalikke valimisi. Ärimees mainib muuhulgas „milli“ ja igakuist „supsutamist“. Politsei ja prokuratuuri tõlgenduses lubas Teder annetada Keskerakonnale miljon eurot. Korb lubas vastutasuks korraldada Porto Franco kasuks õiguse rajada ­parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele.

Kuid paberid tõestavad, et see lugu on hoopis teistsugune kui seni rahvale esitletud.