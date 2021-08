Märkmeid teiselt poolt auku (kust topitakse läbi peeniseid)

allinnas on üks restoran, kus kõik on veider. Toit näeb seal välja rõve, ent on maitselt hõrk. Ettekandjad, kes tantsivad meelelahutuseks ning kannavad kleidikesi ja kontsakingi (või on sootuks alasti), on mehed. WC-kabiinid pole privaatsed, neis on kõrvalkemmergus olijaga rõõmu jagamiseks augud, kust läbi saab pista oma suguelundi. Või mille iganes soovid.

Tahaksin lugejaga jagada seda, mis täpselt toimus seal eelmisel neljapäeval. Päeval, mis minu jaoks algas Tartus valitsenud öise leitsaku tõttu halvasti välja puhanuna. Ja lõppes Tallinnas, teise noormehe tagumik minu pükste vastu liibumas.