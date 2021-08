Salaja lindistatud video tiris „Kuuuurija“ kriminaaluurimisse

Juuni lõpus kaotas Postimees Grupp lõplikult Valga vallale eestkostevaidluse ühe Valgas asuva pere küsimuses. Riigikohus otsustas asja mitte menetlusse võtta. Sellega on asi lõppenud ja Valga vald võitis.

Loost on ajakirjanduses korduvalt juttu olnud. Lühidalt: Valga vald tahtis ühel Valga perel last käest võtta, perele tõttas appi „Kuuuurija“. Süüdistusi lendas mõlemalt poolt. „Kuuuurija“ süüdistas valda nii selles, et nad kiusavad peret, kui ka selles, et Valga lastekaitseametnikel ei õnnestunud last kaitsta pedofiili eest. Valla vaatenurgast oli asi vastupidine: pere ei tule lapse kasvatamisega toime, peres esineb vägivalda ja laps on ohus.

Üsna kiiresti väljus asi tavapärasest ajakirjanduslikust kajastamisest. „Kuuuurija“, formaalselt Postimees Grupp, hakkas peret kohtus esindama. Palgati mitu juristi. Algul Tartust pärit Armand Mark. Siis võeti appi Aivar Pilve büroo ja lõpuks Triniti.

Tulemust see ei toonud ja nagu öeldud, Valga vald võitis.

Eestkoste kohtuasja küljest hakkas aga ühel hetkel hargnema üllatuslik kriminaaluurimine.

Kõige keskmes on üks salaja filmitud video. Eestkostevaidluses olnud pere meespoole, nimetame teda T (tegu pole isa, vaid kasuisaga), kohta käis samal ajal veel teinegi menetlus. T võeti kinni, otsiti läbi ja lõpuks leiti tema telefonist üks video, mis üllatas nii politseinikke, prokuratuuri kui ka kohut.