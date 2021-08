Kunstinädala korraldaja Andra Orn: „Pidev alarahastus tekitab kunstiväljal passiiv-agressiivse õhkkonna“

Andra, oled Kunstinädalat korraldanud aastast 2016 ja ikka Tallinnas, tänavu toimub see aga hoopiski Pärnus. Miks nii?

2016. aastal taaselustasime vana traditsiooni ja olles Kunstinädala pealinnas taas inimeste teadvusesse toonud, soovisime edasi liikuda teistesse linnadesse.

Kultuurielu Pärnus on hetkel eriti aktiivne ning ilma kohaliku kultuurivälja tugeva toetuseta me Pärnusse tulnud ei oleks. Oleme lisaks oma üritustele kaasanud Kunstinädala programmi kõik olulisemad kunstiasutused ja -sündmused Pärnus, kaasa arvatud Pärnu linnagalerii Kunstisuvi ning 24. juuli festivalipäev, kus toimuvad IN Graafika näituste avamisralli ning Diverse Universe’i performance’i programm. Eesmärk on teha koostööd, võimendada sündmusi ja laiendada publikut.

Möödunud suvel korraldasid esimest korda ka Tallinna biennaali. Müürilehes nimetati Tallinna biennaali libabiennaaliks, kriitilisi hääli programmi, formaadi ja biennaali nime kasutamise kohta kostis kunstiväljalt veel. Kuidas sellesse kriitikasse suhtud?