Thomas Quick: üle 30 inimese tapnud Rootsi sarimõrvar, keda polnud olemas

See lugu kõlab nagu ehtne Skandinaavia krimiromaan. Thomas Quick tunnistas 1990ndatel üles enam kui 30 mõrva. See tegi temast Rootsi kurikuulsaima sarimõrvari. Siis muutis ta oma nime ja teatas, et ülestunnistused olid välja mõeldud.