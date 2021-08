Põrgulik pagemine: kipsis jalaga pisipõnn ja tema ema jäid palavasse Itaalia koroonahotelli lõksu

Ühe Tallinna eramaja hoovis kõhutab patjadel pisike heledapäine Harald. Ta on päris heas tujus, ehkki ei saa ise kuskile liikuda – kogu parem jalg on kipsis. Kui ema Kristin poisi sülle haarab, on näha, kuidas kipsmähis moodustab justkui püksid. Kips algab vööst, üks jalg on üleni sellega kaetud, teisel jalal jätkub kips „lühikeste pükstena“. Jalad on omavahel jäigalt ühendatud diagonaalpulgaga, et poiss kogemata endale rohkem viga ei teeks.

Kipsi sai ta Itaaliast ja see oli põhjus, miks koroonaajastu Euroopast Eestisse naasmine kujunes perele uskumatuks kannatuste rajaks.

„Loo õppetund on vahest see, et Euroopa ei ole veel vaba. Võime teha kõik endast oleneva, olla turvalised reisijad, vältida rahvarohkeid kohti, kanda maske. Aga kui sihtriik otsustab ühel hetkel meie tõenditele vilistada, siis keegi aidata ei saa,“ arutleb Kristin.