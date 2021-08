Hollandi keskkonnakaitsjad püüavad Raul Kirjaneni miljardiäri põhja lasta

Raul Kirjaneni omatud ja juhitud Graanul Invest paistab kui keskkonnakaitsja unistus: roheline, taastuv, jätkusuutlik. Kirjanen räägib ettevõtte tänavuses jätkusuutlikkuse raportis, et just puidugraanulid on kõige parem viis kliimakatastroofile vastu astuda. Muidugi, kui ei räägiks, ei maksaks Lääne-Euroopa elektrijaamad ka Graanulile sadu miljoneid eurosid.

Ometi on Kirjaneni äri sattunud rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace hambusse. „Meid on lollitatud,“ ütleb Greenpeace’i hollandlannast esindaja Meike Rijksen.

Greenpeace otsustas Graanul Investi tootmise toormaterjali päritolu lähemalt uurida ja tulemus oli niivõrd šokeeriv, et kahe nädala eest astusid kõik Hollandi keskkonnaorganisatsioonid biomassikokkuleppest välja.

Ekspress avab Greenpeace'i raporti sisu.