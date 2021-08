Kohe pärast menuansambli Apelsin asutajaliikme Tõnu Aare surma hakkasid levima jutud, et Aare suri koroonavaktsiini tõttu. Ekspress suhtles tema pere ning ekspertidega, mille järel saab öelda, et vaktsiini ja surma vahel pole kinnitatud põhjuslikku seost. Kuid tähelepanu väärivaid ja õpetlikke asjaolusid on juhtunus küll.