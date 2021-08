Homme avatakse Pärnus Jüri Arraku läbi aegade esinduslikem graafikanäitus

Kui Arraku viimaste kümnendite graafikat tuntakse hästi ja see on ainulaadse käekirja tõttu ka hästi äratuntav, siis 1960. ja osalt 1970. aastate graafiline looming on ilmselt enamikule vaatajaist avastus. Ometi see kujundikeelelt väga mitmekesine ja otsingurohke periood on aja kulgedes Arrakust endast sõltumata üha olulisemaks ja vaat et müütiliseks muutunud. Olid need ju eesti kunsti ühe teerajaja ANK'64 aastad.