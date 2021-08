Indrek Lepik: Ukrainlased ja valgevenelased, tulge Eestisse!

„Ma arvan, et meil on slaavlastega palju rohkem ühist, kui me oleme seni aru saanud,“ ütles mulle hiljuti nii muuseas tarkvara­arendajast sõber. Sarnaselt minuga on ta sündinud vabas Eesti Vabariigis ja nautinud täiskasvanuiga ­Euroopa Liidus koos selle vaba tööjõu ja kapitaliga.

Kuid Eestil on eelis, mida pole suurel osal Lääne-Euroopastki. Me paikneme kohas, kus põkkub mitu siinse maailmajao kultuuritraditsiooni. Ja seda mitte üksnes 20. sajandi tõttu. Meis on pürgimust põhjamaisele, kuid ka mõistmine saksa- ja venepärasest.