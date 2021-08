Arhiividokumendid tõestavad: KGB nuhkis aastal 1977 üliõpilase Tarmo Soomere järel

Endine Eesti NSV KGB esimehe asetäitja Vladimir Pool eksib, kui väidab, et julgeolek ei tegelenud omal ajal Tarmo Soomerega.

Eesti Ekspressi poolt rahvusarhiivist leitud dokumendid lükkavad Pooli jutu täielikult ümber.

Pool rääkis tänavu 5. augustil Delfis ilmunud intervjuus, et on Soomere nime muidugi kuulnud. Ent midagi positiivset ega negatiivset polevat Pooli sõnul talle seoses Soomerega sellest ajast meelde jäänud.

“Seda, et ta oleks meil kuskil arvel olnud, ei olnud. Mingitest aruannetest sellenimeline ka minu teada läbi ei jooksnud.” Kokkuvõtlikult ütles Pool Soomere kohta: “Kuid tema kohta polnud meil küll midagi.”

See ei vasta absoluutselt tõele. KGB materjale on Eestis säilinud vähe, sest need viidi hiljemalt 1991. aastal Venemaale, hävitati või läksid kaduma.

Kuid üks Soomere tegevust kirjeldav julgeoleku dokument asub rahvusarhiivis Eestimaa Kommunistliku Partei keskkomitee (EKP KK) fondis.