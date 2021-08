Teatri võitlus fašismiga: meie „Mein Kampf“ on vägivalla ja vähemuste alandamise vastu

Vahetult enne iseseisvuse taastamise päeva algab Narvas esimest korda toimuv Vabaduse festival. 17. kuni 21. augustini toimuva teatrifestivali programmi on valitud väiketeatrid riikidest, kus on probleeme sõnavabadusega ja kus teatritegijad on puutunud kokku loomingulise tsensuuriga. Üheksast publiku ette jõudvast lavastusest kõlavaim pealkiri on Varssavis tegutseva Powszechny teatri „Mein Kampfil“. Poolas küllaga kirgi kütnud lavastus pälvis ka Eesti avalikkuse tähelepanu juba enne Narvas etendumist, kuna kohalik juudi kogukond nõudis reklaampostri eemaldamist Rugodivi kultuurimajalt.

Areenile annab intervjuu „Mein Kampfi“ lavastaja Jakub Skrzywanek.

Ma pole kindel, kas on kohane õnne ­soovida, aga sa oled täna Eesti uudistes. Kohaliku juudi kogukonna nõudmisel muudeti Narvas „Mein Kampfi“ reklaamplakatit, kuna sellist teksti ei tohtivat isegi kunstilistel eesmärkidel kasutada. Mida sellest arvad?

See uudis tuleb mulle üllatusena. Sarnast reaktsiooni kartsime ka lavastusega alustades, aga huvitaval kombel ei ole keegi alates näidendi väljakuulutamisest 2018. aastal Poolas sama väitnud. Poola juudi kogukonna esindaja Marian Turski on olnud meie väga suur toetaja. Oleme algusest peale rõhutanud, et see lavastus on osa võitlusest fašismi ja selleni viivate protsesside vastu, mida Euroopas ja globaalselt, aga ennekõike Poolas näeme.