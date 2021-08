Jaan Kaplinski (22. I 1941 – 8. VIII 2021) in memoriam

„Raske on kergeks saada“ on ühe Kaplinski raamatu pealkiri. Need neli sõna ütlevad inimese elu tähenduse kohta rohkem kui kõik pikad targutused. Ärme räägime, räägitud on küll. Langetame pea raamatu kohale. Seal kohtame me elavat luuletajat, kelle sõnade üle surmal ei ole võimu. Trööstigu ja rõõmustagu see meid.