Seni hea õppeedukusega õpilasi mõjutas koroona vähem, aga suurema mahajäämusega õpilastel süvenes olukord veelgi ja kuna sugugi kõik õpetajad ei olnud digilahendustega piisavalt sina peal, kadusid paljud õpilased nende silme alt nädalateks või kuudeks täiesti ära.

Milliseid probleeme on koroona-aasta(d) lastele juurde toonud? Milliseid olemasolevaid võimendanud?



Eks vaimse tervisega seotud küsimused on laste seas kogu aeg foonil olnud, aga praegune aeg on seda kindlasti võimendanud. Muidugi ka kogu see hirm ja teadmatus esimese koroonalaine ajal, kui jäime märtsi keskel koju ja naasesime alles pärast suvevaheaega. Sügisel oli neid probleeme just vaimse tervise osas rohkem. Vanemad olid ärevil, töökohtade kaotus ja muu seonduv kajastus ja peegeldus ka lastes.