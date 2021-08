Ema julgustab oma kogemusest lapsi sügisel koduõppele jätma: miks mitte just praegu katsetada, see pole lõplik otsus

Seaduse järgi on lapsel õigus jääda kohalikust kodukoolist koduõppele. Üldjuhul tuleks teha koolidirektorile avaldus enne poolaasta algust – 20. augustil või 20. septembril. Algaval õppeaastal on kindlasti oodata oma last koduõppele jätta soovivate perede arvu kasvu, usub MTÜ Eesti Koduõppe Keskus liige Kaire Kaur Daniel. Üha enam vanemaid leiab, et tavakoolisüsteem pärsib laste arengut.

Mis tavakoolis nii valesti on, et tungi kõrval väikestesse erakoolidesse kasvab ka koduõppele jäävate laste arv aasta-aastalt märkimisväärselt?

Vanemate teadlikkus oma lapsi ise ōpetada on kasvanud ja paljud on hakanud kahtlema, kas tavakool on ikka kõige parem arengukeskkond. Õpetajatel ei jätku kõigi laste jaoks aega ja tähelepanu. Meil on kaasav haridus, aga tugiisikuid haridusliku erivajadusega lastele, kes seda vajavad, ei jagu koolidesse. Psühholoogid on väitnud, et paljud hariduslikud erivajadused tekivad lastel just koolis, ebasobiva keskkonna mõjul, eakaaslaste negatiivse mõju all.

Kaasav haridus siis ei toimi, nagu ideaalis võiks? Paari eritähelepanu nõudva lapse pärast kannatab terve klass?