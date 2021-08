Hollywoodi tippoperaator hakkas Saaremaal mõisavalitsejaks

Saaremaa tagumises otsas on Pilguse mõis, kus avati sel suvel restoranist ja väikesest hotellist koosnev kompleks. Hoovi peal toimetavad ringi reklaamiäris tegutsev Rootsi juurtega Maria Tamander ja tema abikaasa, Šotimaalt pärit John Mathieson (60). Juhtumisi on John peale algaja hotellipidaja ka maailmatasemel filmioperaator, kes on kaks korda Oscarile nomineeritud (Ridley Scotti „Gladiaatori“ ja Joel Schumacheri „Ooperifantoomi“ eest), filminud muusikavideoid näiteks Madonnale ja Prince’ile ning parasjagu lõpetab Marveli „Doktor Strange’i“ frantsiisi teist jagu.

Pilgusel tuiab ta ringi nagu maamees muiste, hiiglaslik sombreero peas ja kulunud püksid jalas. Kui John on lõpetanud ebasoovitavate taimede soolaga väljasuretamise, leiab ta aiatööde vahelt aega ka kohvi juua ja juttu ajada.

John, ma tean, et sa oled pidanud seda kümneid kordi rääkima, aga palun jutusta ka Areeni lugejatele see ilus lugu sellest, kuidas sa Saaremaale jõudsid.

Tulin siia koos oma partneri Mariaga esimest korda 1998. aastal. Maria ja tema ema Eevi olid Saaremaal 1990ndatel varemgi käinud. Eevi põgenes Eestist koos oma vanematega 1944. aasta hilissügisel Gotlandile. Siitsamast Elda pangalt Atla külast nad läksidki. Me oleme ka ise sama sõidu läbi teinud nende põgenemistee jälgedes, aga muidugi väga uhkes tänapäevases paadis. Nende sõit kestis kolm päeva ja ilm oli väga karm.

Maria ja tema ema leidsid Saaremaale saabudes kaugeid sugulasi, kuid ei suutnud perele kuulunud majade asukohta leida.