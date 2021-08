Haridusministeeriumis pauguvad uksed ja töötajaid lastakse lahti

„Mis ma siin ikka kommenteerida oskan. Kakskümmend kaks aastat olen tööl olnud ja nüüd siis koondati,” ütleb haridus- ja teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse peaekspert doktor Imbi Henno. Ta rõhutab, et on kasvatusteadustes ainukene oma valdkonna ekspert Eestis. Ja miks ta seda ütleb? „Asi pole kindlasti kompetentsis,” vihjab Henno, et temast vabanemise põhjus oli isiklik. „Momendil on probleem selles, et olen teadlik, kuidas asi on kakskümmend kaks aastat toiminud ja kuidas nüüd siis asjad toimuvad.”

Hundipassiga töötajad räägivad, et probleem on minister Liina Kersnas. Kriitika kõlab nii: minister käib ja paugutab uksi, inimliku suhtumise asemel turtsub ja vabaneb neist, kes talle ei meeldi. Kersna aga pareerib: tema suhtumine töötajatesse on „töine” ning koondada on vaja, et ministeeriumis oleks juhtimine selgem