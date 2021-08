Mart Poomile tuleb Ekspressi telefonikõne nagu välk selgest taevast. Parajasti endanimelise jalgpallikooli staadionile sõitev legendaarne puurivaht ei suuda kuriteost kuuldes oma jahmatust varjata.

„Kes, Ivo või?“

Poom kuuleb alles Ekspressilt, et tema jalgpallikooli töötaja Ivo Mustimets on vägistanud alaealise kooli­tüdruku. Süüdimõistev kohtuotsus jõustus eelmisel nädalal. Vägistaja karistus on kolmeaastane vangistus tingimisi.

Kuritegu toimus 2010. aastal ühe Lõuna-Eesti asula spordikeskuses. Pärast trenni jõusaalis tahtis hoones administraatori ja koristajana töötanud 16aastane Inna* duši alla minna.