Hetke kontseptsioon: kõik käib ilgelt närvidele

Kirjanik ja psühhiaater Vaino Vahing palus külalistel oma Tartu Nõva tänava „salongis“ kirja panna nende „hetke kontseptsiooni“. See käest libisev definitsioon on mingit sorti personaalne ajavaim, Zeitgeist, mis on tihedalt seotud konkreetsete inimeste, tegude ja kohtadega. Minu hetke kontseptsioon kõlab nii: kõik käib ilgelt närvidele!

Püüan seletada. Teatavasti ei suuda elusolendid väga pikka aega pidevas stressis elada. Hiirekesel võib südamekene üles öelda, inimene on muidugi visam, vintskem ja peab kauem vastu. Kuid mis liig, see liig. Alustame koroonast.