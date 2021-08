Lenno Vaitovski: Märkan viimasel ajal imestusega, kuidas ma üha vähem lärmi talun

Vaikus

Tea, kas põhjuseks vanus või praegune aeg, aga märkan viimasel ajal imestusega, kuidas ma üha vähem lärmi talun. Kunagisele kõrvaklapimaniakile ei tule päevade kaupa meelde üldse midagi kuulata, Spotify on läbi töötamata juba mitu kuud. Raadiot ei märka hommikuti sisse lülitada. Aknatagune ehitus ehmatab iga kolksuga. Nii unistangi elust keset metsa, mis praegu on sama kättesaamatu kui Mars.

Kõnd

Mulle kõige käepärasem metsas jooksmise alternatiiv on pikk kõndimine. Kui tahta end eriti nooblis kõndivate filosoofide seltskonnas ette kujutada, siis sirvitagu Frédéric Gros’ "Kõndimise filosoofiat", millest ma ka oma Riia-raamatus kuidagi üle ei saanud. Püüan kõndimisega ka Tallinna kitsastes oludes edasi tegeleda, vahel sama rada pidi kaheksaid tehes, et piisav distants kätte saada. See on minu kirik, sport, meditatsioon ja saun üheskoos.