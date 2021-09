EKSPRESSI SUUR PALJASTUS | Vene äpifirma tegi ka eestlaste telefonid zombiks ja varastas 17 miljonit eurot

Vene ettevõtja Aleksandr Novikovi (31) Instagrami konto on stereotüüpne vaade uusrikka ellu: ühel pildil istub Porsche roolis, teisel juhib luksuskaatrit, siis ostab naisele kalleid ehteid ja käekelli, raputab tuhka kullast tuhatoosi ning naudib kuld­ebemeid täis puistatud šampanjat Dubai luksushotellis Burj Al Arab.

Ekspressi uurimine paljastab, kuidas Novikoviga seotud ettevõtted nakatasid miljoneid telefone Trooja hobustega, teenides sellega küberpättidele ligi 17 miljonit eurot kasumit.

Eestit puudutab see mitmel põhjusel. Kübervargad peidavad end Eestisse registreeritud firmade taga ning asjasse segatud Venemaa äpitootja nutirakendusi on telefonidesse laaditud üle saja miljoni korra. Nii on mõistagi „nakatunute“ seas ka eestlaste telefonid.