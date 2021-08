FOTOD | Augustikuine kirikukontsert lummas tartlasi

Erki Pärnoja ja Collegium Musicale koor on tuuril. Eile toimus neljas kontsert Tartu Jaani kirik. Kiriku puhas joon toetas nii valgustaja tööd kui ka hingelist muusikat. Tartu publik nautis kontserti niivõrd, et öeldi, et oleksite võinud mängida sama kava kohe uuesti ja oleksime soovinud veel kord kuulata.