Fotograaf Cloe Jancise vastuhakk kodusele rutiinile

Jancis osaleb ka laupäeval, 4. septembril messil toimuvas vestlusringis, mille teemadeks on isolatsiooniaeg ning pandeemia mõju kunstnike elule ja tööle.

Isolatsiooni võikski pidada Cloe Jancise viimase aja loomingu üheks märksõnaks. Koos Sigrid Viiruga osalesid nad Fotomuuseumi mulluses projektis „Isolatsioonidialoogid“, kus 130 Eesti kunstnikku/fotograafi moodustasid paarid ja pidasid kevadise eriolukorra ajal omavahel fotodialooge. „Jancise ja Viiri puhul hakkas esimestest dialoogipiltidest silma vaba olek püüdest olla võimalikult sügavamõtteline. Fantaasia vallandus huumori ja eneseiroonia suunas, andes kogu vestlusele tugevalt koomilise varjundi,“ kirjutab Fotomuuseumi kuraator fotograaf Annika Haas projektist sündinud uhkes raamatus. Selle kaanelgi on just üks Cloe Jancise foto, millel kunstnik ise, sukk peas. Kuidas siis selle isolatsiooniga on?