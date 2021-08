Intelligentne, meloodiline, värske

Billie Eilish on lapsgeenius ja ta laulab kohutavalt hästi. Tal on nii kannatamatud ja läbitungivad silmad. Ta on 19aastasena saavutanud muusikamaailmas enam-vähem kõik, mida saavutada annab: Grammyd, superhästi müüvad albumid, James Bondi filmile muusika kirjutamine jne. Teda on kodus koolitatud ja vabakasvatatud, iial pole ükski puur teda kammitsenud. Ent miks ta siis nii kurb on?

Võib-olla ta ongi depressiivne ja sellest masendusest on osavad plaadifirma­inimesed välja lihvinud ühe kurva teemandi, mille abil müüa muusikat kõigile teistele maailma depressioonis noortele.