Kardate koroonasse nakatuda?



Hirmu pole otseselt tundnud, aga olen üritanud ettevaatlik olla.

See pole midagi meeldivat. Minuvanustest inimestest päris paljud kurdavad pikaajaliste nähtude pärast. Veel aasta hiljem ei tunne nad maitset ega lõhna ja neil pole endist energiat.

Tahan nakatumist vältida. Seetõttu tahtsin ka kiiresti vaktsiini saada.

Mida teile süstiti?



Pfizerit, aga nüüd tean, et Moderna on isegi tugevama efektiga.

Ega vaktsiinidel väga suur vahet ei ole. Ainuke, mille suhtes mul on kahtlusi, on Janssen. Tema efekt paistab mõnevõrra väiksem kui teistel. Samas on ta parem, kui mõne teise vaktsiini poolelijäänud kuur (st ainult üks süst).