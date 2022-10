Aasta gümnaasiumiõpetaja Reesi Kuslap: nad ei ole mingi kari, 30 tükki. Nad on päris inimesed, igaühel on oma mured, oma maailm

Öö läbi tööde parandamine pole õpetajatöös sugugi mitte kõige keerulisem asi. Kolmandal tööaastal Kehras põles ta läbi. Kõige raskem on Reesil õpilaste isiklikke muresid mitte liiga südamesse võtta. „Tunnen neile kaasa, olen olemas, kuid pean endale meelde tuletama, et olen ikkagi õpetaja, mitte lapsevanem. Pereprobleemid tulevad lastega klassi kaasa, igasugused just vanematega seotud lood. Seal on alkoholi, perevägivalda. Tänapäeva õpilased on julgemad oma muredest rääkima. Lastel on psühholoogilised probleemid: ärevus, unetus ja depressioon. Mõni on kogu aeg väsinud, ükskõikne, puudub palju. Raske on õpetada lapsi, kellel on hommikul kõht tühi või kes on täiesti magamata.“