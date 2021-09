Ahto Külvet: Tartusse peab minema

Psühhodisko konverentsi peakorraldaja on plaadipoe Psühhoteek omanik ja DJ Ahto Külvet (45).

Vinüülplaadid



No mis seal salata, vinüülplaadid on mu kirg ja armastus. Mida kummalisemad, seda parem. Ja see ei pea olema ju muusika, mille heliplaadilt leiab – see võib olla näiteks diapositiivide taustaks mõeldud salvestis maheda meeshääle saatel toimuvast jalutuskäigust Sloveenia karstikoopas. Või hoopis kosmoseajastu destillaat – 1967. aastal ligi 350 000 eksemplaris N Liidus levitatud pehmest plastist plaat, millelt leiab Arne Vahuri orkestri mujal avaldamata salvestise (ehk siis ansambel Collage enne vokaali) ja selle taustal maleülesannet lahendada aitava Paul Kerese hääle.



Looduse muusika ilu



Fred Jüssi on märgiline – aastast 1962 loodushelisid salvestanud ja jaganud mees pakub oma vinüülplaatidel mitte ainult helisid, vaid just helipilte. Teda plaadiümbriselt tsiteerides: „Et aga looduse hääled etendavad väga olulist osa ka inimese ilumeele arenemisel ning esteetiliste vajaduste rahuldamisel, siis on käesolevate heliplaatide tegijad siia helipilte valides ning järjestades pidanud oluliseks tuua võimalust mööda kuulajani ka looduse muusika ilu.“



Vaikus



Viimasel ajal on mulle väga olulised VAIKUS ja öö ja üksiolemine. Ehk isegi liiga palju, kuna viimasel ajal olen magama läinud alles siis, kui päike tõuseb, ikka selleks, et saaks segamatult seda vaikust ja ööd nautida.



Tartu



Tartusse peab minema. Tartus olemine on otsus, sest Tartu ei ole ju füüsiliselt mitte millegi teel ega ole ta ka oluline transpordisõlm, kuhu lihtsalt satutakse. Tartu on ka ohtlik koht, sest siia võib kergesti kinni ja eluga rahule jääda. Ja siis tundub, et Tartus on kõik eluks vajalik olemas.