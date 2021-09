Tänu ühisrahastusplatvormidele on investeerimine saanud igale inimesele võimalikuks

Kas ja kuidas mõjutas näiteks EstateGuru senine regulatsioonide puudumine?



Ei ole kahtlustki, et vähesed piirangud lihtsustasid oluliselt meie tegevust. Reguleerimise mõttes on pangandus äärmuslik näide, ülereguleeritus on pärssinud kogu sektori arenguid ja võimaldanud fintech’ide esiletõusu. Samas on sellel ka negatiivne aspekt, sest osa platvorme on seda ära kasutanud halvas mõttes ning kogu valdkonna reputatsioon on kannatada saanud. Seetõttu olemegi võtnud seisukoha, et reguleerime end nendes riikides, kus regulatsioonid olemas on. Samuti oleme aktiivselt olnud kaasatud üleeuroopalise regulatsiooni väljatöötamisse. Seega, kuigi vähene reguleeritus on meie tegevust lihtsustanud, usume kindlalt, et pikaajaliselt on selle valdkonna arengu jaoks vaja ühist üleeuroopalist regulatsiooni. Sellega ongi kogu valdkond jõudnud nii-öelda küpsuse faasi ning suuremad turuosalised toimetavad kindlatel alustaladel. Üleeuroopalise määruse taustal töötab ka Eesti Rahandusministeerium välja siseriikliku regulatsiooni, mis on mõnevõrra laiem kui Euroopas, kuid oluline on, et siseriiklik määrus ei oleks rangem kui Euroopas kehtiv.