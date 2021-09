15 uut kummalist lugu Urmas Vadilt

Kirjanik Urmas Vadi jätkab oma uues jutukogumikus „Hing maanteeserval“ kummaliste lugude kirjutamist. Vadi maailm on põnev – ühest küljest on see nagu meie tavaline maailm, kus inimesed on pealtnäha tavalised inimesed. Kui me kas või unes sinna satuksime, siis tunneksime ennast nagu kodus – mehed ja naised, inimesed, majad, kultuur, ühiskond on tuttavad. Kuid kui lähemalt uurida, siis on asi ikka veidramast veidram. Midagi pole nagu päris õige, kõik võbeleb, vibreerib, seosed muutuvad. Vadi tegelased elavad kummalises maailmas ja on ise ka kummalised, heas mõttes. Just nagu Roald Dahl, kui tuua eesti lugejale tuttav paralleel, kuid ilma pealesuruva tumeduseta.