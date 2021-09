Raha on vaba – mis nüüd saab? Kert Ämmapetsi ja tema 800 miljoni hoiatav lugu

Illustreerimaks suurusjärgu inimpalgelist mõõdet – see on laulupeo külastajate jagu inimesi. Neist üksnes iga viiekümnes on avanud pensioni investeerimiskonto, et jätkata vanaduspõlveks säästmist küll pensionisüsteemi sees, ent omal käel. Ülejäänute pensioniks hoitud raha tuleb sel või teisel moel vabasse ringlusse.

Keskmiselt saab teisele sambale selja pööranu pärast riigile viiendiku tulumaksuks ära maksmist kätte umbes seitse tuhat eurot. See on täitsa piisav summa, et isiklikus eluolus midagi muuta. Laiem küsimus on aga, kas n-ö vabanenud raha võib ka üldist majanduspilti kõigutada, sh nende eluolu ja võimalusi, kes teisest sambast ei lahkunud või pole seda kunagi omanud?