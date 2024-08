ARHIIVIST | Taasiseseisvumise üks suurimaid saladusi: kuhu kadus Mart Helme poolt tema väitel tehtud Meri-Jeltsini kohtumise memo?

Lühidalt: ei oska öelda. Tollel tormilisel ajal ei pööratud dokumenteerimisele sellist tähelepanu, nagu see oleks väärinud ja tagantjärele, 26 aastat hiljem, loogiline tunduks. Helme oli Vene osakonna juhataja, tema kabinet asus Tallinnas, välisministeeriumis. Kui tal peale Moskva visiiti mingi protokoll valmis, oleks ta pidanud selle vähemalt välisministeeriumis nii vormistama, et see hiljem meie arhiivi jõuaks. Ei mäleta, et ma sellist protokolli lugenud oleksin, sündmuse vahetu osalejana poleks seda mulle ka spetsiaalselt saadetud.

Seal ei olnud midagi üles kirjutada tegelikult, algas sellega, et Jeltsin pahandas Lennartiga, kuidas me venelasi ei armasta, kõik selline standardtekst, kuidas me ei lase vene keelt kõnelejaid arsti juurde jne – võta mis tahes tollane vene intervjuu, sama jutt. Jeltsin rääkis päris pikalt, mingi 20 minutit. Siis oli Lennarti kord. Kes on lugenud Mihkel Muti kirjeldust Lennarti tantsimisest, siis see oli perfektne näide, verbaalne šamaanitants, Lennart rääkis Boriss Nikolajevitšile, kuidas ta on Siberis filme teinud ja kuidas seal inimesed elavad, ja kuidas venelased küüditatud eestlasi aitasid surnukskülmumise eest päästa ja kuidas ühine vaenlane oli stalinism ja kuidas me venelasi ja nende suurt hinge oleme austanud, armastanud ja hinnanud. Lihtsalt selline hingekeeltel mängiv jutt. Selle peale küsis Jeltsin, et milles siis probleem. Lennart ütles, et probleemi pole, lihtsalt ametnikud ei saa oma ülesannetega hakkama ega suuda mingites sõnastustes kokku leppida. Jeltsin selgines ja ütles, et noh, las siis välisministrid töötavad, et kirjutame lepingutele alla, aga niikaua ma näitan sulle Kremlit. Siis pöördus kuidagi väga familiaarselt Kozõrevi (Venemaa välisminister Andrei Kozõrev – P. E.) poole ja ütles, et kuulsid, tee ära, mille eest me sulle palka maksame. Oli kuidagi isegi alandav minu mäletamist mööda, sööbis mällu.