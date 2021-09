20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi ülemnõukogu küll vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, kuid vabariik Vene okupatsioonivägedega ei olnud vaba riik. Alles ligi kolm aastat hiljem, 26. juulil 1994 kauples president Lennart Meri Moskvas kohtumisel president Boriss ­Jeltsiniga välja Vene vägede lahkumise Eestist. Kahe riigijuhi kõneluste juures viibis välisministeeriumi Vene osakonna juhataja Mart ­Helme, kes Meri ülesandel protokollis seda. Kuid Helme koostatud memo, väga oluline dokument, on jäljetult kadunud. See on taasiseseisvumise üks müsteeriume.