Võiks maailma uudses rütmis tantsima panna

Cookiee Kawaii minialbum „Club Soda, Vol. 2“ oli möödunud aastal üks mu suurimaid lemmikuid. Endamisi panin Cookieele suuri lootusi, et äkki toob tema looming, viraalse TikTok-hiti „Vibe (If I Back It Up)“ eestvedamisel, peavoolumuusikasse olulisi muutusi. Cookiee muusika tundus värske, kirev, lõbus, sündmusterohke, kergesti mõistetav ja kergesti seeditav. Tema laulmise ja räppimisega versioon kodukandi klubimuusikastiilist Jersey club tundus kui tantsupõrandal rabelemiseks üles pumbatud pop-R’n’B-trap, mis võiks vabalt uute veidruste järele januneva muusikamaailma globaalselt enda eeskujul podisema panna.