Arhitektide futuroloogia

Karin Paulus külastas Arhitektuuri­muuseumis näitust „Majad, mida me vajame“. Ta arvab, et kuna kõik inimesed ei saa põgeneda teisele planeedile, siis on fantaasiate kõrval vaja ka häid ehitisi, mis on kättesaadavad kohe ja praegu.