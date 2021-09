Racer Worldwide läheb Pariisi

4. augusti Areenis kirjutasime pikemalt Eesti moebrändist Racer ­Worldwide, mille pusad ja joped on kuum kaup nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning mille edu aluseks on osav turundus sotsiaalmeedias. Nüüd saame teatada Raceri järgmistest pikkadest sammudest moemaailmas – oktoobri alguses astub Racer World­wide üles Pariisi moenädalal.